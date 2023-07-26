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В Иманте пьяный водитель пытался сбежать от полиции по велодорожке: чудом никто не пострадал

rus.tvnet.lv
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Автомобильная авария. Иллюстративное фото
Автомобильная авария. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Иманте водитель в состоянии алкогольного опьянения проигнорировал требование полицейских остановиться и начал бегство по велодорожке, на которой находилось много людей, сообщает передача Degpunktā.

Водитель управлял каршеринговым автомобилем CityBee и завершил бегство аварией в зеленой зоне.

Во время поездки водитель заехал в кусты у многоквартирного дома и протаранил забор частного дома. По велодорожке он двигался со скоростью выше 100 километров в час. По дороге ему встретились велосипедисты и родители с детьми, которые едва успели избежать машины, мчавшейся им навстречу.

Когда мужчина был задержан, он объяснил свои действия тем, что "выпил". У него не было водительских прав.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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