В Иманте пьяный водитель пытался сбежать от полиции по велодорожке: чудом никто не пострадал

В Иманте водитель в состоянии алкогольного опьянения проигнорировал требование полицейских остановиться и начал бегство по велодорожке, на которой находилось много людей, сообщает передача Degpunktā.
Водитель управлял каршеринговым автомобилем CityBee и завершил бегство аварией в зеленой зоне.
Во время поездки водитель заехал в кусты у многоквартирного дома и протаранил забор частного дома. По велодорожке он двигался со скоростью выше 100 километров в час. По дороге ему встретились велосипедисты и родители с детьми, которые едва успели избежать машины, мчавшейся им навстречу.
Когда мужчина был задержан, он объяснил свои действия тем, что "выпил". У него не было водительских прав.
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