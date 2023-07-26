В Иманте пьяный водитель пытался сбежать от полиции по велодорожке: чудом никто не пострадал

Во время поездки водитель заехал в кусты у многоквартирного дома и протаранил забор частного дома. По велодорожке он двигался со скоростью выше 100 километров в час. По дороге ему встретились велосипедисты и родители с детьми, которые едва успели избежать машины, мчавшейся им навстречу.