Судья отказалась утвердить сделку сына Байдена с правосудием

По ее словам, в этой сделке содержались «нестандартные условия», а решение вопроса с незаконным хранением оружия было «необычным».

После этого юристы обеих сторон прямо в зале суда на виду у журналистов вступили в переговоры в попытке спасти сделку или по крайней мере добиться более узкого соглашения.

Но все закончилось тем, что назначенная Дональдом Трампом судья Норейка отказалась эту сделку подписывать и дала обеим сторонам две недели на то, чтобы достичь нового соглашения.

А Хантер Байден, изначально готовый признать свою вину, пока что заявил о своей невиновности.

«Хантер Байден — частное лицо, и это его личное дело», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Президент и первая леди «любят своего сына и поддерживают его, пока он продолжает отстраивать заново свою жизнь».

Под прицелом республиканцев

Республиканцы в Конгрессе Фото: Getty Images

Уклонение от уплаты налогов и незаконно приобретенный пистолет могут показаться легкими обвинениями на фоне тех, которые выдвигают республиканцы в Конгрессе.

Они утверждают, что Хантеру были предложены слишком мягкие условия сделки по той причине, что он — сын действующего президента.

Надзорный комитет Палаты представителей уже заслушал показания осведомителя, утверждающего, что Министерство юстиции умышленно затормозило расследование налогового дела Хантера. Прокурор Делавэра Дэвид Вайс, возглавлявший расследование, это отрицает.

Вайс был назначен еще Трампом, но администрация Байдена сохранила за ним это место, чтобы он довел расследование до конца.

К тому же республиканцы, изучающие различные обвинения в адрес Хантера, сосредоточили внимание на лэптопе, который он бросил в ремонтной мастерской Делавэра, содержимое которого хотят использовать, чтобы доказать вину сына президента в коррупции и подкупе, а заодно и причастность его отца к незаконным сделкам.