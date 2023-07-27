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Россия предложила Африке бесплатное зерно взамен заблокированного украинского

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Российский диктатор Владимир Путин
Российский диктатор Владимир Путин Фото: ALEXEY DANICHEV/AFP

В четверг, 27 июля, российский диктатор Владимир Путин предложил лидерам африканских стран бесплатно заменить украинское зерно, заблокированное Москвой после выхода из "зерновой сделки" на российскую продукцию.

"Россия остается надежным поставщиком продовольствия в Африку", - сказал Путин в Санкт-Петербурге на втором Африканском саммите. Российское государственное телевидение транслировало часть встречи Путина с представителями Африканского союза. По словам Путина, в ближайшие три-четыре месяца Россия хочет бесплатно предоставить некоторым странам от 25 до 50 тысяч тонн зерна. В первом полугодии этого года, несмотря на санкции, объем российско-африканской торговли увеличился на 35%, заявил Путин.

В ходе встречи председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат посетовал, что из-за вторжения России в Украину обострился продовольственный кризис. "Африка страдает", - сказал чиновник. Когда Путин попытался ответить, телетрансляция была прервана.

Фото: EPA/Scanpix

Запад обвиняет Россию в том, что она "играет на голоде" в Африке, выйдя из "зерновой сделки".

Действия России создали неопределенность на мировом рынке продуктов питания, поскольку Украина является важным экспортером кукурузы, пшеницы и других зерновых.

Для продолжения "зерновой сделки" Путин требует, чтобы Запад ослабил санкции против Москвы, т.к. они наносят ущерб российскому экспорту зерна и удобрений.

Галерея: Африканский саммит в России

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