Из полицейской машины на Саркандаугаве сбежал мужчина: новая информация

Государственная полиция разыскивает Мартиньша Цесманиса 1981 года рождения, который сегодня, 27 июля, около 16:55 сбежал из полицейской машины на Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90, и направился в сторону кладбища.
Имеющаяся у Госполиции информация показывает, что Цесманис может находиться в Саркандаугаве, центре Риги или Плявниеках. Активные поиски мужчины продолжаются.
Полиция обращает внимание, что в момент побега руки мужчины были скованы в наручниках - они и сейчас могут быть на руках у сбежавшего.
Приметы Цесманиса: рост около 175 см, был одет в спортивные штаны темного цвета и джемпер темного цвета, при побеге на ногах у мужчины не было обуви.
Ведутся поиски сбежавшего, на территории Рижской районной администрации введен план "Перехват". Как отмечает агентство LETA, в Риге образовались серьезные пробки.
Госполиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и немедленно сообщить по телефону 110, если вы увидите похожего на него человека, а также если вам известно возможное местонахождение Мартиньша Цесманиса. Полиция предостерегает жителей от попыток самостоятельно задержать мужчину и призывает в случае его обнаружения без промедления обратиться в полицию.
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