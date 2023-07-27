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Из полицейской машины на Саркандаугаве сбежал мужчина: новая информация

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Из полицейской машины в Саркандаугаве сбежал мужчина: в Риге объявлен план "Перехват"
Из полицейской машины в Саркандаугаве сбежал мужчина: в Риге объявлен план "Перехват" Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает Мартиньша Цесманиса 1981 года рождения, который сегодня, 27 июля, около 16:55 сбежал из полицейской машины на Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90, и направился в сторону кладбища.

Фото: Valsts policija

Имеющаяся у Госполиции информация показывает, что Цесманис может находиться в Саркандаугаве, центре Риги или Плявниеках. Активные поиски мужчины продолжаются.

Полиция обращает внимание, что в момент побега руки мужчины были скованы в наручниках - они и сейчас могут быть на руках у сбежавшего.

Приметы Цесманиса: рост около 175 см, был одет в спортивные штаны темного цвета и джемпер темного цвета, при побеге на ногах у мужчины не было обуви.

Ведутся поиски сбежавшего, на территории Рижской районной администрации введен план "Перехват". Как отмечает агентство LETA, в Риге образовались серьезные пробки.

Фото: Valsts policija

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и немедленно сообщить по телефону 110, если вы увидите похожего на него человека, а также если вам известно возможное местонахождение Мартиньша Цесманиса. Полиция предостерегает жителей от попыток самостоятельно задержать мужчину и призывает в случае его обнаружения без промедления обратиться в полицию.

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