Из полицейской машины на Саркандаугаве сбежал мужчина: новая информация

Фото: Valsts policija

Имеющаяся у Госполиции информация показывает, что Цесманис может находиться в Саркандаугаве, центре Риги или Плявниеках. Активные поиски мужчины продолжаются.

Полиция обращает внимание, что в момент побега руки мужчины были скованы в наручниках - они и сейчас могут быть на руках у сбежавшего.

Приметы Цесманиса: рост около 175 см, был одет в спортивные штаны темного цвета и джемпер темного цвета, при побеге на ногах у мужчины не было обуви.

Ведутся поиски сбежавшего, на территории Рижской районной администрации введен план "Перехват". Как отмечает агентство LETA, в Риге образовались серьезные пробки.

Фото: Valsts policija

Госполиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и немедленно сообщить по телефону 110, если вы увидите похожего на него человека, а также если вам известно возможное местонахождение Мартиньша Цесманиса. Полиция предостерегает жителей от попыток самостоятельно задержать мужчину и призывает в случае его обнаружения без промедления обратиться в полицию.