Пьяный побег от полиции на арендованном авто: в CityBee рассказали, что грозит нарушителю

Свидетель сообщил компании, что мужчина употреблял за рулем алкогольные напитки. До этого полиция уже была проинформирована об этом водителе. Вскоре после этого полицейские перехватили автомобиль и арестовали водителя, который был без действующих водительских прав и находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что в данном случае клиент, на имя которого был зарегистрирован профиль пользователя, передал эти данные третьему лицу. Аккаунт был сразу заблокирован.

Полиция уже прислала CityBee подтверждение о личности виновного и сообщила, что в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. Компания активно сотрудничает с полицией и оказывает всю необходимую помощь в расследовании ДТП.

В компании уверяют, что помимо перманентной блокировки учетной записи пользователя ее владелец будет оштрафован за то, что передал доступ к своему аккаунту третьему лицу, а с виновного в рамках процесса об административном правонарушении будут взысканы все убытки. Сумма убытков еще уточняется, но ожидается, что она составит несколько тысяч евро.

Важно отметить, что процесс регистрации в приложении CityBee включает в себя строгую проверку документов и идентификацию, которые проводились и для этого пользователя. Компания подчеркивает, что совместное использование профиля пользователя строго запрещено, а посторонним лицам, особенно несовершеннолетним водителям и лицам без действующего водительского удостоверения, не разрешается управлять арендованным транспортом.

Кроме того, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или без водительских прав предусмотрен штраф в размере до 2000 евро. Любому пользователю, который намеренно делится доступом к своему профилю, грозят значительные штрафы и необратимая блокировка.

Компания благодарит очевидца, который, увидев, как водитель за рулем автомобиля совершает запрещенные действия, сообщил о происходящем в CityBee и полицию.