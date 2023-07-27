"Улучшить жизнь рижан": в меморандум могут включить дополнительные обязательства

Среди этих задач, перечень которых "За!/Прогрессивные" подготовят до понедельника, 31 июля, Коссович упомянул улучшение инфраструктуры, доступной для жителей. Так, в меморандуме необходимо отметить такие вещи, как создание спортивных площадок в Золитуде и Югле, благоустройство парка Узварас, приведение в порядок дорожного движения на улице Бривибас, оживление Видземского рынка и ревитализацию Старой Риги, считают "За!/Прогрессивные".

Кроме того, в предстоящий зимний период следует удвоить объем уборки тротуаров, причем не только в историческом центре, но и на прилегающей к нему территории, пояснил лидер фракции "За!/Прогрессивные". Политик подчеркнул, что необходимо двигаться к ранее поставленной цели: ранее самоуправление обязалось к 2025 году взять на себя уборку тротуаров в зимний период на всей территории Риги.

Также необходимо договориться о том, сколько остановок общественного транспорта надо восстановить в течение оставшихся двух лет работы в Рижской думы депутатов нынешнего созыва, отметил Коссович.