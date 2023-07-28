Командировки Стакиса признаны соответствующими нормативным актам

Отчет о командировке в Тампере во время чемпионата мира по хоккею с 27 по 29 мая подготовил сам председатель Рижской думы.

В заключительной части акта проверки, составленного на 10 страницах, отмечается, что мэр Риги представляет самоуправление на местном и международном уровне в соответствии с законом о самоуправлении, поэтому его командировки связаны с выполнением должностных обязанностей.

Также закон о самоуправлениях возлагает на Ригу как столицу Латвии задачу участвовать в организации мероприятий международного и государственного значения и укреплять международный имидж столицы, и самоуправление может сотрудничать с самоуправлениями других стран.

Проверка также ссылается на правила внутреннего распорядка о командировках, изданные исполнительным директором города Риги. Из них можно сделать вывод, что решение о командировках работников принимает работодатель, а о командировках членов Рижской думы - председатель Рижской думы.

Проверка проводилась на основании постановления исполнительного директора города Риги Яниса Ланге, которое было издано после соответствующего решения Рижской думы. Инициатором проверки был депутат Виестурс Зепс ("Для развития Латвии"). Он также обратился с просьбой проверить командировки Стакиса в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Министерство охраны окружающей среды и регионального развития.

"Все мои командировки в качестве мэра Риги были обоснованными и законными. Теперь это также официально признано соответствующими органами Рижской думы",

- заявил Стакис в социальных сетях после публикации результатов проверки, подчеркнув, что он сам никогда не сомневался в этом, поэтому и проголосовал за проведение проверки и призвал других депутатов думы поддержать ее, "чтобы снять любые сомнения в связи с публично прозвучавшими ложными утверждениями".

Стакис также потребовал от своего бывшего товарища по фракции, автора заявления о командировках, Виестура Зепса публичных разъяснений о командировках последнего, в частности, о "перелете в США бизнес-классом".

На это Зепс ответил, что ему удалось привлечь туристов. "Возможно, ты не заметил, но в прошлом году с крупнейшей в мире круизной выставки в США я привез в Ригу 99 круизных лайнеров", - ответил Зепс бывшему мэру Риги в Twitter.