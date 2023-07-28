О чем говорят первые шаги Ринкевича на посту президента?

Несмотря на то, что первые сто дней полномочий президента Эдгара Ринкевича еще не истекли, почерк его работы уже чувствуется - состоялись первые визиты в зарубежные страны и регионы Латвии, подняты проблемы на встречах с министрами. Об этом пишет Diena.
Политолог и специалист по связям с общественностью Филипп Раевскис сказал Diena, что Ринкевич выбрал активную деятельность в качестве основы для своей коммуникации.
Относительно демократичный стиль работы характерен для официальных лиц ряда зарубежных стран, особенно стран Северной Европы,
и президент Латвии, имеющий многолетний опыт работы министром иностранных дел, явно вписывается в эту тенденцию.
Вчера, 27 июля, Ринкевич встретился с министром благосостояния Эвикой Силиней. В официальной информации канцелярии президента говорится, что "стороны обсудили приоритеты бюджета Министерства благосостояния на 2024 год, защиту интересов детей, пересмотр минимальной социальной корзины, текущую ситуацию с пенсиями и пенсиями по выслуге, вопрос переквалификации кадров в соответствии с современными тенденциями рынка труда, а также улучшение паллиативной помощи в Латвии".
Приводится также слова Ринкевича о том, что приоритеты Минблага в 2024 году должны быть направлены на снижение социального неравенства.
"Я уже говорил, что наша большая проблема - демография. Одних пособий недостаточно для повышения рождаемости. Необходимо инвестировать в качественное образование, здравоохранение и доступное жилье для семей. И все это надо делать не по отдельности, а комплексно. Также необходимо комплексно подходить к вопросам труда, пенсий и пособий, социальной интеграции, оказывая поддержку группам общества, наиболее подверженным рискам бедности и неравенства доходов", - сказал глава государства.
Двумя днями ранее Ринкевич встретился с министрами юстиции и внутренних дел.
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