В Беларуси запретят увольняться с сельхозпредприятий?

"Надо показать молодежи все лучшее, что есть в сельском хозяйстве, чтобы у ребят не складывалось впечатление: "Ай, там грязь, какой-то беспорядок", - заявил глава Минсельхозпрода.

При этом сам Игорь Брыло в ближайшее время может покинуть министерский пост. Его отставку во время селекторного совещания уже проанонсировал Александр Лукашенко.

Есть работа и жилье, но платят мало

Главной причиной дефицита кадров в сельхозпредприятиях Беларуси остается низкий уровень доходов. Как рассказали в отделе кадров одного из хозяйств в Витебской области, там готовы принять на работу доярок и животноводов, но обещают зарплату в 554 белорусских рубля (примерно 165 евро).

"Мы честно говорим, что других доплат пока не будет, но можем предоставить служебное жилье, за которое платить не надо", - говорит собеседница DW.

В еще одном хозяйстве этого же региона срочно ищут ветеринарного врача и, помимо жилья, гарантируют заработок от 2500 белорусских рублей (750 евро): "Зарплату готовы обсуждать, она может быть и выше, если человек заинтересован остаться у нас хотя бы на пару лет".

В сельхозпредприятии в Кобринском районе Брестской области сообщили, что им нужны работники как в поле, так и на ферме, а платить намерены в диапазоне 1200−2200 рублей (360-660 евро).

Как выяснилось, в хозяйстве имеют опыт найма на работу граждан Украины, которые трудились здесь вахтовым методом. "Приезжали бригады из соседних украинских сел, занимались прополкой, сбором урожая, вели дела на ферме - нас такой подход устраивал", - отметили в агропредприятии. Сейчас там с грустью констатируют, что пандемия, а теперь война в Украине вынуждают искать новые варианты для поиска работников.

В деревообработке тоже угрожали запретами

Поможет ли удержать кадры запрет на увольнение? "Это вообще не к нам: как можно запретить человеку уволиться - что за "крепостное право" такое?" - удивились в одном из сельхозпредприятий.

В отделе кадров хозяйства пояснили, что жесткие обязательства касаются, прежде всего, молодых специалистов, которым надо отработать после вуза. Но даже у них есть немало легальных возможностей сменить место работы раньше положенного срока.