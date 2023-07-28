Видео ⟩ Сбежавший из тюрьмы Ковалев успел зайти в гости и взять велосипед

Стали известны новые подробности побега преступника Мариса Ковалева из Рижской центральной тюрьмы, сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на несколько источников.
Как сообщил Латвийскому телевидению на условиях анонимности его родственник, побег не был тщательно спланирован.
Сообщается, что Марис сбежал, когда его вывели на прогулку с другими заключенными. Ему удалось преодолеть два забора из колючей проволоки. Пока не совсем ясно как именно ему это удалось. Высота забора в Рижской центральной тюрьме выше четырех метров.
По неофициальной информации, Ковалев сломал ногу, когда перелезал через два забора. Но это не помешало ему отправиться к месту жительства. Он прошел вдоль кладбища.
Как рассказал родственник беглеца, по дороге домой Ковалев зашел к своему знакомому и взял у него велосипед, на котором и приехал домой.
По словам родственника, он провел дома 5-10 минут, пока дежурившие возле дома полицейские не вызвали подкрепление и не задержали беглеца, сообщает LTV.
Видео: Сюжет программы LTV
Как сообщалось, 23 июля подозреваемый в покушении на убийство Марис Ковалев 1993 года рождения сбежал из Рижской центральной тюрьмы и через несколько часов был задержан в окрестностях Саркандаугавы. Чтобы поймать Ковалева, Госполиция организовала по всей стране широкомасштабные розыскные мероприятия. И в Риге, и в более отдаленных районах сотрудники полиции останавливали и проверяли автомобили, поэтому во многих местах образовались затяжные пробки.
В Минюсте сообщили, что по факту побега заключенного возбуждено уголовное дело, однако обстоятельства произошедшего будут подробно выяснены в ходе служебной проверки.
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