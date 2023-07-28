Видео ⟩ Сбежавший из тюрьмы Ковалев успел зайти в гости и взять велосипед

Как сообщил Латвийскому телевидению на условиях анонимности его родственник, побег не был тщательно спланирован.

Сообщается, что Марис сбежал, когда его вывели на прогулку с другими заключенными. Ему удалось преодолеть два забора из колючей проволоки. Пока не совсем ясно как именно ему это удалось. Высота забора в Рижской центральной тюрьме выше четырех метров.

По неофициальной информации, Ковалев сломал ногу, когда перелезал через два забора. Но это не помешало ему отправиться к месту жительства. Он прошел вдоль кладбища.

Как рассказал родственник беглеца, по дороге домой Ковалев зашел к своему знакомому и взял у него велосипед, на котором и приехал домой.

По словам родственника, он провел дома 5-10 минут, пока дежурившие возле дома полицейские не вызвали подкрепление и не задержали беглеца, сообщает LTV.

Видео: Сюжет программы LTV

Как сообщалось, 23 июля подозреваемый в покушении на убийство Марис Ковалев 1993 года рождения сбежал из Рижской центральной тюрьмы и через несколько часов был задержан в окрестностях Саркандаугавы. Чтобы поймать Ковалева, Госполиция организовала по всей стране широкомасштабные розыскные мероприятия. И в Риге, и в более отдаленных районах сотрудники полиции останавливали и проверяли автомобили, поэтому во многих местах образовались затяжные пробки.

В Минюсте сообщили, что по факту побега заключенного возбуждено уголовное дело, однако обстоятельства произошедшего будут подробно выяснены в ходе служебной проверки.