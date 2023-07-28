Ковалев, возможно, сбежал из тюрьмы по дороге на прогулку; надзиратели не стреляли

Возможно, из-за ошибки надзирателей ему удалось незаметно отклониться от маршрута и пойти в сторону выхода, в том числе пройдя мимо административного здания тюрьмы. Несмотря на то, что Ковалев еще на территории тюрьмы привлек внимание надзирателей, его все-таки не задержали. Мужчина забрался на крышу двухэтажного здания, перелез через колючую проволоку и выбрался на свободу.

По неофициальной информации, беглеца заметили и с наблюдательной вышки, однако по неизвестным пока причинам огонь в его сторону открыт не был.

С вопросом об обстоятельствах побега агентство LETA обратилось и в Управление местами заключения, однако там указали, что комментариев дать не могут, так как обстоятельства побега выясняются в рамках уголовного процесса и служебной проверки. Комментарии и более подробная информация, возможно, будут доступны после окончания проверки.

Напомним, 23 июля из Рижской центральной тюрьмы сбежал подозреваемый в покушении на убийство Ковалев 1993 года рождения. Через несколько часов его удалось задержать на Саркандаугаве. Сейчас Ковалев находится в тюремной больнице в Олайне, так как во время побега он повредил ногу.

В связи с побегом начат уголовный процесс, а обстоятельства произошедшего детально выясняются в ходе служебной проверки.