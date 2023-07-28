"В этой работе есть очень красивые моменты": Ринкевич поздравил молодых родителей

В пятницу, 28 июля, президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил с рабочим визитом больницу в Кулдиге и поприветствовал 300-го младенца, который родился в этом году в Кулдигском крае, а также его родителей.
"Три недели в должности президента Латвии, и я могу сказать, что в этой работе есть и очень красивые моменты - во время моего визита в Кулдигскую больницу родилась маленькая Терезе, а еще я хотел бы поприветствовал 300-го младенца и его родителей, который родился в этом году в Кулдигском крае. Растите большими, умными и сильными!" написал Ринкевич в социальных сетях.
28 июля Ринкевич с рабочим визитом посетил Кулдигский край. Первой остановкой была Кулдигская больница.
Ринкевич обсудил текущие вопросы оказания медицинских услуг с руководством больницы и медперсоналом, а также ближе познакомился с работой подразделений местной больницы и скорой медицинской помощи.
Затем президент посетил деревообрабатывающее предприятие Vēvers. Эдгар Ринкевич посетил также сельскохозяйственные предприятия Amazone и Upeskalni.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!