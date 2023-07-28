"В этой работе есть очень красивые моменты": Ринкевич поздравил молодых родителей

"Три недели в должности президента Латвии, и я могу сказать, что в этой работе есть и очень красивые моменты - во время моего визита в Кулдигскую больницу родилась маленькая Терезе, а еще я хотел бы поприветствовал 300-го младенца и его родителей, который родился в этом году в Кулдигском крае. Растите большими, умными и сильными!" написал Ринкевич в социальных сетях.