Видео ⟩ В Юрмале хулиганы бросали камнями в пожилую женщину, которая говорила по-латышски

В программе говорится, что к женщине подбежали два мальчика. Дети похлопали даму по плечу и завели разговор.

Один из мальчиков примерно десяти лет якобы говорил с Сармите только по-русски. Женщина продолжала говорить на латышском, что не понравилось мальчику. Когда пожилая дама стала уходить, они начали бросать в нее камни.

Сармите повезло, потому что мимо проезжал экипаж муниципальной полиции, которому она сообщила о ситуации. Стражи порядка поймала одного из хулиганов, которого позже доставили к родителям.

Юрмальская муниципальная полиция сообщает, что потерпевшая не предъявляла претензий в связи с инцидентом. Она ушла, отказавшись от помощи полиции.

Юрмальская муниципальная полиция в пределах своей компетенции и ресурсов проводит профилактическую работу с несовершеннолетними и их представителями. По факту конкретного происшествия были проведены профилактические беседы и объявлено устное замечание.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu