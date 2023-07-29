Саммит "Россия – Африка": Москву призвали возобновить зерновую сделку с Украиной; фото с Пригожиным

Напоминание о мирном плане

Лидеры африканских стран на второй день саммита также воспользовались возможностью, чтобы попросить Путина принять предложенный ими план мирного урегулирования конфликта с Украиной.

В этом плане содержится призыв к Москве и Киеву соблюдать взаимный суверенитет, немедленно приступить к мирным переговорам и возобновить ту саму зерновую сделку.

Путин уверяет, что Москва внимательно изучает этот план, в то время как Владимир Зеленский исключил любую договоренность с Москвой до тех пор, пока она контролирует захваченные украинские территории.

Линия Фото: BBC

Анализ: Россия становится токсичной — но не для всех

Георгий Эрман

Украинская служба Би-би-си

На второй саммит Россия-Африка в Кремле возлагали большие надежды.

Прежде всего, Кремль хотел этим большим мероприятием показать миру, что Россия остается одним из видных геополитических игроков и способна представлять интересы стран так называемого «глобального Юга». Особенно в тех случаях, когда речь идет об их недовольстве нынешним международным порядком.

Много месяцев представители России пытались зазвать на саммит как можно больше лидеров африканских государств. Но эти усилия принесли скромные результаты: успеха, сравнимого с 2019 годом, когда первый саммит Россия-Африка посетили президенты и премьеры 45 из 54 африканских государств, добиться так и не удалось.