Для RUS TVNET ⟩ Макс Барских: "Очень люблю Ригу. Люблю Латвию"

"Очень люблю Ригу. Люблю Латвию. На самом деле мой первый концерт в ЕС состоялся именно в Риге.

По-моему, это был 2011 год, если я не ошибаюсь. И в первый раз, когда я попал сюда, я влюбился в Старый город. Мы приехали в Юрмалу. Мне нравится очень море, несмотря на то, что оно холодное. Так или иначе, здесь очень романтично и красиво. Я всегда люблю сюда возвращаться", - не стал скрывать своего восхищения нашей страной Макс Барских.

Макс Барских и журналист RUS TVNET Раиса Смирнова Фото: Елена Савейко/ RUS TVNET

Невероятно теплые слова артист посвятил хозяйке фестиваля Лайме Вайкуле:

"Во-первых, хотелось сказать спасибо Лайме за то, что она поддерживает Украину и украинский народ.

Мне приятно быть на этом концерте. Мы с ней лично близко не знакомы. Просто пересекались где-то на каких-то мероприятиях, и я думаю, что сегодня будет хорошая возможность познакомиться поближе".

Напомним, 26 июля в Юрмале стартовал фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Мероприятие триумфально открылось незабываемым сольным представлением украинского балета Freedom под названием "Шкаф". 28 июля на сцене концертного зала "Дзинтари" в рамках фестиваля выступили Лайма Вайкуле, Интарс Бусулис, Alekseev, Оля Полякова, Макс Барских, Мария Максакова, Айя Андреева, Танита Тикарам, Верка Сердючка и многие другие. Мероприятие посетили Максим Галкин и Алла Пугачева.

Портал Ziedot.lv и фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala'23 открыли счет для пожертвований в пользу украинских детей, пострадавших от войны, и в этом их поддержали Боно, Diplo, Arctic Monkeys и Queens of the Stone Age как посланники мира на фестивале.