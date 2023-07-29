Газета: Немецкие экстремисты в Украине воюют за Россию

В готовящейся к выходу в воскресенье публикации газеты, с которой ознакомилось агентство DPA, цитируется сообщение министерства о том, что органами безопасности зарегистрирован выезд 61 человека, "связанных с экстремизмом или политически мотивированными преступлениями".

В отношении 39 человек имелись фактические данные о том, что они покинули страну с намерением участвовать в боевых действиях. Из них 27 были настроены пророссийски и 12 - проукраински.

По большинству из этой группы у силовых ведомств есть конкретная информация об их участии в боевых действиях. Они являются как правыми, так и левыми экстремистами. Однако власти классифицируют большинство этих людей как принадлежащих к "чужой идеологии".

Участие в боевых действиях в Украине в принципе не наказуемо, сообщила газете пресс-секретарь Минюста ФРГ.

Это относится к ним, "если они действуют не как наемники, а как члены регулярных вооруженных сил или эквивалентных добровольческих отрядов и национальной гвардии". Однако это не защищает их от расследования предполагаемых военных преступлений.