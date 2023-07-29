Температура воды на пляжах - чуть ниже +20 градусов

Температура воды в море в субботу утром - от +16 градусов в Колке до примерно +20 градусов на побережье Видземе. По данным самоуправлений, температура воды в Вентспилсе в пятницу была всего +15 градусов, в Юрмале и Риге - от +17 градусов в Каугури, Майори, Вакарбулли и Даугавгриве до +19 градусов в Вецаки.

Температура воды в Даугаве, Лиелупе, Венте, Айвиексте и Салаце в среднем +18...+20 градусов, в Гауе она колеблется в районе +17 градусов, а у Царникавы достигает +19 градусов.

Температура воды в озерах в основном также в пределах +18...+20 градусов.

На реках продолжается маловодье, уровень воды практически не поднимался. В ближайшие дни возможны сильные дожди, поэтому в начале августа уровень воды может немного подняться.