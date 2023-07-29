Польша заявила, что наемники ЧВК "Вагнер" переброшены к границе Беларуси и могут пересечь ее под видом нелегалов

Накануне минобороны Польши заявило о планах увеличить численность армии в два раза — с 172 тыс. до 300 тысяч военных.

Анализ: Польша вооружается в ответ на угрозу со стороны России

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов – о том, как в Польше модернизируют вооруженные силы и как на это повлияла война в Украине:

"Среди европейских стран НАТО у нас будут самые сильные сухопутные войска", — эти слова министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак произнес в июле прошлого года, но такая цель была поставлена гораздо раньше.

Сейчас модернизация Войска Польского идет с учетом угрозы, которую эта страна видит со стороны России после 24 февраля 2022 года. Но процесс этот начался достаточно давно.

В числе прочего Польша закупает танки у Южной Кореи Фото: Reuters

Отношения двух государств стали осложняться после 1999 года, когда Польша вступила в НАТО, что негативно восприняли в России. Затем, когда в 2008 году на территории страны было решено разместить один из компонентов противоракетной обороны НАТО, они испортились еще больше. Тогда Запад все еще пытался договориться с Москвой, и планы строительства ПРО были пересмотрены (что, впрочем, не исключало, а лишь переносило сроки размещения противоракет в Польше, так что база ПРО в польском Редзиково заработает в 2023 году).