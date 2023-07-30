Видео ⟩ "Она дива, икона и муза": Маркус Рива о Вайкуле и песне Made in UA

29 июня в концертном зале "Дзинтари" прошел третий день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, где латвийский исполнитель Маркус Рива презентовал свою новую песню Made in UA. RUS TVNET смог немного пообщаться с артистом.
Маркус Рива рассказал о своем сходстве с исполнителем роли Кена в фильме "Барби" Райаном Гослингом. Он признался, что украинский клипмейкер Алан Бадоев давно сделал из него Кена. Еще во времена съемок клипа "Красива сильно".
Конечно, не обошлось без презентации новой песни Made in UA на украинском языке. В ее создании Маркусу помогали друзья из Киева. Стоит сказать, что это не первая работа артиста на украинском.
"Я давно не делал музыку на украинском", - признался певец, хотя ранее он выпускал песни на украинском языке и даже пел на нем в шоу "Хочу к Меладзе". Конечно, трек Made in UA - о войне в Украине, о том, как она разделила людей, но и о том, что обязательно настанет день, когда все будет хорошо и можно будет воссоединиться.
Маркус Рива признался, что счастлив вновь выступать на Laima Rendezvous Jūrmala, и сказал о хозяйке фестиваля Лайме Вайкуле несколько теплых слов:
"Она прекрасная. Она дива. Она икона. Она муза. Она очень-очень классная певица, женщина. Я безумно рад, что могу быть здесь уже не знаю который год, и я безумно благодарен, что Бог дал мне такую возможность встретиться с ней".
Напомним, 26 июля фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala триумфально открылся незабываемым сольным представлением украинского балета Freedom под названием "Шкаф".
28 июля прошел второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. Он стал путешествием в мир музыки, искусства и поддержки, сообщили RUS TVNET организаторы фестиваля. Зал концертного зала "Дзинтари" был полностью распродан. Почетными гостями мероприятия стали легендарная певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин, которые не только поддерживают Лайму Вайкуле, но и разделяют ее взгляды и позицию относительно войны в Украине.
Сцена сияла разнообразием талантов, включая выступления Оли Поляковой, Верки Сердючки, Макса Барских, ALEKSEEV, Марии Максаковой, Яниса Стибелиса, Интарса Бусулиса, Айи Андреевой, Уку Сувисте, а также обладателей звания победителей детского конкурса Laima Voice - Анастасии Ячменкиной и Даниелса Сирманиса, которых лично наградила Лайма Вайкуле. Хедлайнером вечера была легендарная британская певица Танита Тикарам, завоевавшая сердца публики своим неповторимым голосом и харизмой.
29 июля хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле блистала на сцене в обществе своих коллег-артистов. Концерт вновь посетили Максим Галкин и Алла Пугачева.
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