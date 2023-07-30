Видео ⟩ "Она дива, икона и муза": Маркус Рива о Вайкуле и песне Made in UA

Маркус Рива рассказал о своем сходстве с исполнителем роли Кена в фильме "Барби" Райаном Гослингом. Он признался, что украинский клипмейкер Алан Бадоев давно сделал из него Кена. Еще во времена съемок клипа "Красива сильно".

Конечно, не обошлось без презентации новой песни Made in UA на украинском языке. В ее создании Маркусу помогали друзья из Киева. Стоит сказать, что это не первая работа артиста на украинском.

"Я давно не делал музыку на украинском", - признался певец, хотя ранее он выпускал песни на украинском языке и даже пел на нем в шоу "Хочу к Меладзе". Конечно, трек Made in UA - о войне в Украине, о том, как она разделила людей, но и о том, что обязательно настанет день, когда все будет хорошо и можно будет воссоединиться.