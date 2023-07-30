Фото ⟩ Яркие цвета, шпильки и солнечные очки: образы зрителей на фестивале в "Дзинтари"

Галерея: Зрители третьего дня фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala

Во время концерта Лайма Вайкуле спустилась в зал, где сидели Максим Галкин и Алла Пугачева, и дошла до них. Максим спел с ней на латышском языке. Они выбрали для совместного дуэта композицию Раймонда Паулса Par pēdējo lapu ("Листья желтые"). Зрители повскакивали с мест и начали снимать происходящее на мобильные телефоны. Зал аплодировал стоя.

Вместе с Лаймой Вайкуле 29 июля на сцену поднялись Маркус Рива, Янис Стибелис, Patrisha, Blanca, Элина Нечаева и многие другие.

Не менее важен благотворительный аспект фестиваля, призванный помочь детям Украины, пострадавшим от войны. Организаторы напоминают, что пожертвования принимаются до конца мероприятия и каждый звонок на номер +371 90006861 стоит всего 4,27 евро. Эта благородная акция предназначена для поддержки детей, которые потеряли свои дома, семьи и родственников из-за вооруженного конфликта в Украине. Подробнее о целях фонда и деталях сбора средств можно узнать на сайте.