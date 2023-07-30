Видео ⟩ Минздрав закроет несколько родильных отделений: пациентки и врачи возмущены

"Некоторые не спали. У некоторых начались соматические проблемы со здоровьем. Потому что для нас это было очень большим потрясением", - сказала старшая медсестра родильного отделения больницы в Добеле Инта Кума.

"Для меня, если честно, альтернативы - Елгава... Елгава, и все. Юрмала ближе. Это будет мой третий ребенок. В других больницах большая загруженность. (..) Я бы не сказала, что отношение разное, но это по-другому - или вы приходите в учреждение, где есть время позаботиться о вас, к вам подходят, и я могу подойти и что-нибудь спросить у врача, или вокруг сплошной стресс и спешка", - рассказала беременная Анна из Тукумса, которая ждет свои третьи роды в Добеле.