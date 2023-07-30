Видео ⟩ Минздрав закроет несколько родильных отделений: пациентки и врачи возмущены

Министерство здравоохранения запланировало закрыть родильное отделение в Добельском районе и больничном объединении Балви и Гулбене. Пациентов будут направлять в Резекненскую и Елгавскую больницы, сообщает программа LTV Panorāma.
Такие изменения исходят из интересов безопасности пациентов и качества лечения. Однако врачи в Добеле шокированы и удивлены. Возмущены и будущие мамы.
Новость об этом решении пришла совершенно неожиданно.
"Некоторые не спали. У некоторых начались соматические проблемы со здоровьем. Потому что для нас это было очень большим потрясением", - сказала старшая медсестра родильного отделения больницы в Добеле Инта Кума.
Основной причиной закрытия родильного дома в Добельской районной больнице является слишком малое количество новорожденных.
"Для меня, если честно, альтернативы - Елгава... Елгава, и все. Юрмала ближе. Это будет мой третий ребенок. В других больницах большая загруженность. (..) Я бы не сказала, что отношение разное, но это по-другому - или вы приходите в учреждение, где есть время позаботиться о вас, к вам подходят, и я могу подойти и что-нибудь спросить у врача, или вокруг сплошной стресс и спешка", - рассказала беременная Анна из Тукумса, которая ждет свои третьи роды в Добеле.
Председатель Добельской краевой думы Ивар Горскис указал, что заявление о том, что больница в Добельском районе предоставляет некачественные услуги, является оскорбительным.
Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)
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