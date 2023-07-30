Фото, видео ⟩ Россия обстреляла учебное заведение в Сумах. Есть погибшие

Российские войска нанесли ракетный удар по украинскому городу Сумы. Удар пришелся по одному из учебных заведений города. По меньшей мере два человека погибли, сообщает "Униан".
"На месте обстрела работают все необходимые службы", - сообщили в Сумской областной военной администрации. В то же время "Суспільне" сообщает, что взрыв в городе произошел около 20:00, до объявления воздушной тревоги.
По данным полиции, как минимум два человека погибли и 20 пострадали. Из числа пострадавших три человека остаются на стационарном лечении в состоянии средней степени тяжести, говорится в сообщении Сумского горсовета.
Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что атаке подверглось четырехэтажное здание учебного заведения, спасатели на протяжении ночи боролись с возникшим в результате этого крупным пожаром. Здание претерпело значительные разрушения.
По информации Сумского горсовета, разрушены и повреждены корпуса заведения профессионально-технического образования и два общежития. О каком именно учебном заведении идет речь, неизвестно. Также не приводятся другие подробности.
A bloodied woman and ruins at the place of arrival: creepy footage of the consequences of the attack on Sumy: This is how russians attacked an educational institution in Sumy, because education for them is the worst fear...#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/5ROzPlIC20— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) July 30, 2023
The National Police of Ukraine publishes footage of the aftermath of a missile attack on an educational building in #Sumy. It is reported that one person was killed and five wounded. pic.twitter.com/LamxCciNNY— NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2023
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