Фото, видео ⟩ Россия обстреляла учебное заведение в Сумах. Есть погибшие

"На месте обстрела работают все необходимые службы", - сообщили в Сумской областной военной администрации. В то же время "Суспільне" сообщает, что взрыв в городе произошел около 20:00, до объявления воздушной тревоги.

По данным полиции, как минимум два человека погибли и 20 пострадали. Из числа пострадавших три человека остаются на стационарном лечении в состоянии средней степени тяжести, говорится в сообщении Сумского горсовета.

Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что атаке подверглось четырехэтажное здание учебного заведения, спасатели на протяжении ночи боролись с возникшим в результате этого крупным пожаром. Здание претерпело значительные разрушения.

По информации Сумского горсовета, разрушены и повреждены корпуса заведения профессионально-технического образования и два общежития. О каком именно учебном заведении идет речь, неизвестно. Также не приводятся другие подробности.

A bloodied woman and ruins at the place of arrival: creepy footage of the consequences of the attack on Sumy: This is how russians attacked an educational institution in Sumy, because education for them is the worst fear...#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/5ROzPlIC20 — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) July 30, 2023

The National Police of Ukraine publishes footage of the aftermath of a missile attack on an educational building in #Sumy. It is reported that one person was killed and five wounded. pic.twitter.com/LamxCciNNY — NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2023