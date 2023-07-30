Вс, 30.07.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото, видео ⟩ Россия обстреляла учебное заведение в Сумах. Есть погибшие

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Россия обстреляла учебное заведение в городе Сумы. Есть погибшие
Россия обстреляла учебное заведение в городе Сумы. Есть погибшие Фото: ГСЧС Украины

Российские войска нанесли ракетный удар по украинскому городу Сумы. Удар пришелся по одному из учебных заведений города. По меньшей мере два человека погибли, сообщает "Униан".

"На месте обстрела работают все необходимые службы", - сообщили в Сумской областной военной администрации. В то же время "Суспільне" сообщает, что взрыв в городе произошел около 20:00, до объявления воздушной тревоги.

По данным полиции, как минимум два человека погибли и 20 пострадали. Из числа пострадавших три человека остаются на стационарном лечении в состоянии средней степени тяжести, говорится в сообщении Сумского горсовета.

Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что атаке подверглось четырехэтажное здание учебного заведения, спасатели на протяжении ночи боролись с возникшим в результате этого крупным пожаром. Здание претерпело значительные разрушения.

По информации Сумского горсовета, разрушены и повреждены корпуса заведения профессионально-технического образования и два общежития. О каком именно учебном заведении идет речь, неизвестно. Также не приводятся другие подробности.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх