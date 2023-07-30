Путин: РФ не отказывается от переговоров, но Украина должна принять "новые территориальные реалии"

Президент России и военный преступник Владимир Путин заявил, что не отвергает идею мирных переговоров с Украиной, сообщает BBC.
Выступая после встречи с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге, он сказал, что и инициативы Китая и стран Африки могут послужить основой для мирных переговоров. При этом Путин добавил, что прекращение огня невозможно, пока украинская армия находится в наступлении. Через несколько часов после выступления Путина стало известно об атаке беспилотников на два небоскреба в "Москва-Сити". Украина не прокомментировала атаку.
Что касается мирных переговоров, то и Украина, и Россия ранее заявляли, что не сядут за стол переговоров без определенных предварительных условий. Киев заявляет, что не уступит России свои территории, а Москва заявляет, что Киев должен принять "новые территориальные реалии".
Путин также заявил, что пока не планируется активизировать боевые действия на украинском фронте, но упомянул, что Россия не прекратит огонь, пока ВСУ находятся в контрнаступлении. "Украинская армия наступает, они в атаке, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам-то чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают".
Он также выступил в защиту задержания критиков действующей власти, утверждая, что некоторые люди вредят России изнутри. Критика вторжения России в Украину запрещена, а наиболее видные деятели оппозиции находятся за решеткой или в изгнании.
На широкомасштабном брифинге российский диктатор также сообщил журналистам, что Москва нанесла несколько "превентивных ударов" после бомбардировки Крымского моста в начале этого месяца. После инцидента на мосту, в результате которого погибли два человека, Путин пообещал отреагировать на то, что он назвал "террористическим актом" Украины. Киев официально не взял на себя ответственность за взрыв на мосту, соединяющем оккупированный полуостров с Россией.
Саммит Россия-Африка состоялся после встречи делегации лидеров и представителей семи стран Африки с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом месяце. На днях президент Зеленский посетил украинский спецназ под Бахмутом, городом, где шли ожесточенные бои. Украинские власти заявляют, что ВСУ медленно продвигаются к городу, который был захвачен российскими войсками в мае.
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