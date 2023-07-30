Путин: РФ не отказывается от переговоров, но Украина должна принять "новые территориальные реалии"

Выступая после встречи с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге, он сказал, что и инициативы Китая и стран Африки могут послужить основой для мирных переговоров. При этом Путин добавил, что прекращение огня невозможно, пока украинская армия находится в наступлении. Через несколько часов после выступления Путина стало известно об атаке беспилотников на два небоскреба в "Москва-Сити". Украина не прокомментировала атаку.

Что касается мирных переговоров, то и Украина, и Россия ранее заявляли, что не сядут за стол переговоров без определенных предварительных условий. Киев заявляет, что не уступит России свои территории, а Москва заявляет, что Киев должен принять "новые территориальные реалии".

Путин также заявил, что пока не планируется активизировать боевые действия на украинском фронте, но упомянул, что Россия не прекратит огонь, пока ВСУ находятся в контрнаступлении. "Украинская армия наступает, они в атаке, реализуют крупномасштабное стратегическое наступление. К нам-то чего обращаться с прекращением огня? Мы же не можем прекратить огонь, когда на нас наступают".