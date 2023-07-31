Фото ⟩ Перья, бахрома и другие атрибуты зрителей фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala

30 июля в "Дзинтари" пройдет заключительный концерт фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. Кроме хозяйки фестиваля Лаймы Вайкуле на сцену поднялись Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Динара Рудане, Нино Катамадзе, Вера Брежнева, Мария Наумова, DAGAMBA, Инесса Галанте и другие.
Смотрите наряды зрителей заключительного вечера фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala в нашей галерее!
Галерея: гости финального вечера фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala
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