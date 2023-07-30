Фото ⟩ В Таллинне на парковке магазина в машине нашли труп

"Действительно, в автомобиле было обнаружено тело неизвестного мужчины. Полиция не подозревает насилия в его смерти и отправит его на вскрытие", - заявили в полиции.

По сообщениям пользователей в группе Ez-дуны машина стояла на парковке довольно давно. "Я живу рядом. Эта машина стоит на стоянке уже несколько недель, очень подозрительная. Сначала в ней кто-то на заднем сидении сидел и закрывал сразу дверь, как я проходила мимо. Потом просто стояла", - написала Таня.