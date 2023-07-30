Фото ⟩ В Таллинне на парковке магазина в машине нашли труп

В Таллине, возле Pärnamäe Rimi обнаружен труп в машине. На месте работают правоохранительные органы. Об этом пишет Limon.ee.
Коммуникационный отдел Департамента полиции и погранохраны Эстонии подтвердил информация.
"Действительно, в автомобиле было обнаружено тело неизвестного мужчины. Полиция не подозревает насилия в его смерти и отправит его на вскрытие", - заявили в полиции.
По сообщениям пользователей в группе Ez-дуны машина стояла на парковке довольно давно. "Я живу рядом. Эта машина стоит на стоянке уже несколько недель, очень подозрительная. Сначала в ней кто-то на заднем сидении сидел и закрывал сразу дверь, как я проходила мимо. Потом просто стояла", - написала Таня.
"Мы приехали туда, смотрим, машина с мухами…А через 5 минут приехала полиция, вскрыли - запах на всю парковку…Жуть", - прокомментировала Анастасия.
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