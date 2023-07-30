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Полицейских в США обвиняют, что они 13 минут наблюдали, как тонет человек

rus.tvnet.lv
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Фото: Dudarev Mikhail/Shutterstock

Суд США рассматривает дело, в котором полицейские Теннесси обвиняются в том, что они в течение 13 минут наблюдали, как тонет человек, сообщает издание Insider.

25 июля 2022 года тело Мика Уилера Клабо было найдено в реке Теннесси после того, как он сбежал от офицера полицейского управления города Ноксвилла.

В иске утверждается, что четверо полицейских "отказались проводить спасательную операцию и необъяснимым образом предупредили спасателей не помогать, в результате чего пострадавший утонул".

Мать утонувшего мужчины обвиняет полицию и начальника полиции в смерти ее сына.

В иске говорится, что офицеры полиции на протяжении всего инцидента действовали неспеша.

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