Полицейских в США обвиняют, что они 13 минут наблюдали, как тонет человек

25 июля 2022 года тело Мика Уилера Клабо было найдено в реке Теннесси после того, как он сбежал от офицера полицейского управления города Ноксвилла.

В иске утверждается, что четверо полицейских "отказались проводить спасательную операцию и необъяснимым образом предупредили спасателей не помогать, в результате чего пострадавший утонул".

Мать утонувшего мужчины обвиняет полицию и начальника полиции в смерти ее сына.

В иске говорится, что офицеры полиции на протяжении всего инцидента действовали неспеша.