В Саудовской Аравии состоятся мирные переговоры по Украине, но Россию на них не позовут. Что известно

Хотя Китай говорит о намерении предложить план мирного урегулирования по Украине, его представителей в Копенгагене не было, пишет газета. По данным участников переговоров, участие китайской делегации в саудовском саммите не ожидается, но и не исключается.

Кроме того, как отмечает агентство Associated Press, Саудовская Аравия, которая в последние годы заметно укрепила свои связи с Россией, традиционно проводит осторожную внешнюю политику.

Как отмечали власти страны, ее «нейтральная» позиция при посредничестве между Россией и Украиной помогла в прошлом году освобождению военнослужащих, находившихся в российском плену.

В мае этого года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил в ходе саммита Лиги арабских государств, куда был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, что Эр-Рияд поддерживает международные усилия по урегулированию российско-украинского военного конфликта и готов выступить посредником.

Как убедить развивающиеся страны: зачем нужен саммит

Как пишут журналисты Wall Street Journal, саммит в Саудовской Аравии проходит на фоне активной борьбы Кремля и западных союзников Украины за симпатии основных развивающихся стран, многие из которых сохранили нейтральность в отношении войны.

Трофйная российская техника в центре Киева Фото: EPA