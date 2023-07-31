NYT: США подозревают КНР в заражении вирусом инфраструктуры

Расследования, которые начались в США после этого, касались, в первую очередь, регионов с большой концентрацией американских военных баз. Между тем, комментируя эту тему по запросу газеты, Белый дом вечером 28 июля сделал заявление, в котором не упоминались ни Китай, ни военные базы.

"Администрация (президента США Джо. - Ред.) Байдена неустанно работает над защитой Соединенных Штатов от любых сбоев в работе нашей критически важной инфраструктуры, в том числе координируя межведомственные усилия по защите систем водоснабжения, трубопроводов, железнодорожных и авиационных систем", - подчеркнул Адам Ходж - исполняющий обязанности пресс-секретаря Совета национальной безопасности.

Какие цели может преследовать Китай

Одна из версий того, какие цели может преследовать Китай, заключается в обеспечении себе преимущества в случае агрессии против Тайваня, если развертывание американских войск в такой ситуации затянется на несколько дней или недель. Кроме того, сбои в критически важной инфраструктуре могут отвлечь внимание граждан и правительства США так, чтобы они меньше думали о конфликте Китая и Тайваня, предполагают авторы статьи.

29 июля, после публикации онлайн-версии статьи NYT, посольство Китая в Вашингтоне выступило с заявлением, в котором опровергло обвинения в хакерской деятельности и обвинило США в более существенных нарушениях. "Мы всегда решительно выступали против всех форм кибератак и пресекали их в соответствии с законом", - заявил представитель посольства Хаомин Оуян.