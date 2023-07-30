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Фото ⟩ Вера Брежнева прибыла на репетицию в "Дзинтари"

rus.tvnet.lv Раиса Смирнова Елена Фещенко (Савейко)
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Вера Брежнева на репетиции в "Дзинтари"
Вера Брежнева на репетиции в "Дзинтари" Фото: Елена Савейко/ RUS TVNET

30 июля в "Дзинтари" пройдет заключительный концерт фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. Кроме хозяйки фестиваля Лаймы Вайкуле на сцену поднимутся Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Динара Рудане, Нино Катамадзе, Вера Брежнева, Мария Наумова, DAGAMBA, Инесса Галанте и другие. 

RUS TVNET побывал на репетиции украинской исполнительницы Веры Брежневой. 

Вера прибыла в концертный зал "Дзинтари" днем. Она была довольно тепло одета - на ней были синие джинсы и желтую кофту. Конечно, ведь на улице моросило и стало немного прохладно. 

Вера Брежнева
Вера Брежнева Фото: Елена Савейко/ RUS TVNET

Певица была в хорошем настроении. Она любезно пообщалась с рабочими сцены, оркестром, бэк-вокалистками, также сфотографировалась со знакомыми артистами. 

Когда раздались аккорды композиции "Родные люди" и Вера запела, то за забором вокруг концертного зала стали собираться поклонники, которые узнали голос любимой исполнительницы. 

Можно без сомнения утверждать, что зрители сегодняшнего концерта будут в восторге от выступления Веры. 

Галерея: Вера Брежнева на репетиции в Юрмале

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