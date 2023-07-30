Фото ⟩ Вера Брежнева прибыла на репетицию в "Дзинтари"

RUS TVNET побывал на репетиции украинской исполнительницы Веры Брежневой.

Вера прибыла в концертный зал "Дзинтари" днем. Она была довольно тепло одета - на ней были синие джинсы и желтую кофту. Конечно, ведь на улице моросило и стало немного прохладно.

Вера Брежнева Фото: Елена Савейко/ RUS TVNET

Певица была в хорошем настроении. Она любезно пообщалась с рабочими сцены, оркестром, бэк-вокалистками, также сфотографировалась со знакомыми артистами.

Когда раздались аккорды композиции "Родные люди" и Вера запела, то за забором вокруг концертного зала стали собираться поклонники, которые узнали голос любимой исполнительницы.

Можно без сомнения утверждать, что зрители сегодняшнего концерта будут в восторге от выступления Веры.

Галерея: Вера Брежнева на репетиции в Юрмале