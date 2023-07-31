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Домбрава: Из-за войны в Латвии снижается число российских "ура-патриотов"

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Янис Домбрава
Янис Домбрава Фото: Edijs Pālens/LETA

Готовность вооруженных сил Латвии соответствует нынешним рискам безопасности, заявил в интервью TV3 председатель парламентского комитета по национальной безопасности Янис Домбрава (Национальное объединение), сообщает агентство LETA.

Политик отметил, что за действиями ЧВК "Вагнер" в Беларуси стоит Россия со своими интересами, поэтому Латвия очень тщательно следит за происходящим в соседнем государстве и оценивает концентрацию вооруженных сил ближе к Латвии как новые риски безопасности.

Депутат отметил, что не видит сейчас необходимости со стороны Латвии делать новые значительные шаги, несмотря на движение "Вагнер" в Беларуси, хоть и есть определенные риски провокации в Сувалкском коридоре. Он пояснил, что латвийские военные оценивают уровень готовности вооруженных сил как достаточный для реагирования на угрозы безопасности.

В то же время Домбрава напомнил, что с начала войны России против Украины как на уровне НАТО, так и на национальном уровне были приняты стратегически важные решения, повышающие готовность к реагированию на различные риски в области безопасности.

По мнению главы комиссии, в результате начатой Россией войны в нашей стране снижается и число опасных для национальной безопасности Латвии российских "ура-патриотов".

Отвечая на вопрос, что в Латвии делается по проблеме укрытий, необходимых для гражданской защиты жителей, Домбрава признал, что гражданской защитой государство ранее занималось недостаточно, но новое руководство Министерства внутренних дел обещает осенью выступить с предложениями по решению этой проблемы.

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