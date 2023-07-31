В Дании хотят найти инструмент для предотвращения сожжений Корана

Акции с сожжением Корана в Дании вызвали протесты в арабском мире. После одной из них сотни демонстрантов вышли на улицы Багдада и собрались у посольства Дании в Ираке. Силовики разогнали собравшихся из водометов. Гуманитарная организация помощи беженцам Dansk Flygtningehjælp (DRC) подверглась вооруженному нападению в Ираке, отметило издание.

Власти Дании и Швеции изучают возможности для вмешательства

Сожжение Корана или других религиозных писаний в Дании не является уголовным преступлением. В 2017 году парламент страны отменил так называемую "статью о богохульстве", позволявшую осуждать за религиозные оскорбления. Однако действия, которые считаются расистскими, могут быть наказуемы, отмечают журналисты.

Министерство иностранных дел Дании изучит возможность "в особых ситуациях вмешиваться" - в случае если оскорбления стран или религий могут привести к последствиям для безопасности страны. "Это, конечно, должно быть сделано в рамках конституционной свободы выражения мнений и таким образом, чтобы не изменить того обстоятельства, что свобода выражения мнений в Дании имеет очень широкие рамки", - добавили в МИД.

Как отмечает Politiken, над принятием аналогичных мер задумываются и в Швеции.

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