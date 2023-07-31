В Дании хотят найти инструмент для предотвращения сожжений Корана

Акции с сожжением Корана в Дании наносят ущерб репутации страны за рубежом. В ситуацию необходимо вмешаться, считает глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщило датское издание Politiken. По его сведениям, правительство хочет найти юридический инструмент для предотвращения подобных актов.
МИД Дании выступил со специальным заявлением. "Свобода слова является одной из важнейших ценностей датского общества, - говорится в нем. - Мы столкнулись с ситуацией, когда акции с сожжением Корана достигли такого масштаба, что во многих частях света на разных континентах Дания рассматривается как страна, способствующая оскорблению и принижению культур, религий и традиций других государств".
Пятнадцать правительств выступили с осуждением подобных действий Копенгагена, последовал вызов ряда послов, заявили в МИД. В понедельник, 31 июля, состоится заседание Организации исламского сотрудничества в связи с акциями в Дании и Швеции. Происходящее может нанести серьезный ущерб Дании, ее безопасности и интересам стран-единомышленников, опасаются во внешнеполитическом ведомстве. Датское правительство однозначно "дистанцировалось от таких акций, являющихся глубоко оскорбительным и безрассудным актом, совершенным отдельными лицами". Эти действия играют на руку экстремистам, считают в МИД.
Акции вызвали протесты в арабском мире
Так, 30 июля зафиксировано пять актов сожжения Корана перед посольствами иностранных государств в Дании, на 31 июля анонсированы еще семь, напомнила газета Jyllands-Posten.
Акции с сожжением Корана в Дании вызвали протесты в арабском мире. После одной из них сотни демонстрантов вышли на улицы Багдада и собрались у посольства Дании в Ираке. Силовики разогнали собравшихся из водометов. Гуманитарная организация помощи беженцам Dansk Flygtningehjælp (DRC) подверглась вооруженному нападению в Ираке, отметило издание.
Власти Дании и Швеции изучают возможности для вмешательства
Сожжение Корана или других религиозных писаний в Дании не является уголовным преступлением. В 2017 году парламент страны отменил так называемую "статью о богохульстве", позволявшую осуждать за религиозные оскорбления. Однако действия, которые считаются расистскими, могут быть наказуемы, отмечают журналисты.
Министерство иностранных дел Дании изучит возможность "в особых ситуациях вмешиваться" - в случае если оскорбления стран или религий могут привести к последствиям для безопасности страны. "Это, конечно, должно быть сделано в рамках конституционной свободы выражения мнений и таким образом, чтобы не изменить того обстоятельства, что свобода выражения мнений в Дании имеет очень широкие рамки", - добавили в МИД.
Как отмечает Politiken, над принятием аналогичных мер задумываются и в Швеции.
МИД Саудовской Аравии вызвал временного поверенного в делах Дании
Ранее, 28 июля, министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало временного поверенного в делах Дании, чтобы вручить ноту протеста в связи с повторяющимися акциями сожжения Корана в Копенгагене. Эр-Рияд призвал власти Дании "прекратить любые возмутительные действия, которые оскорбляют религиозные учения, нарушают законы и международные нормы".