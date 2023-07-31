В РФ назвали условие для вывода ядерного оружия из Беларуси

Россия готова вывести свое тактическое ядерное оружие из Беларуси в обмен на вывод всех ядерных боеголовок США из Европы, заявил директор департамента СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Гипотетический вывод тактического ядерного оружия России с территории Беларуси будет возможен только в том случае, если США и НАТО откажутся от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Беларуси. Он [отказ от деструктивного курса] предусматривает вывод из Европы всего ядерного оружия США и ликвидацию соответствующей инфраструктуры", - заявил Полищук.
Он также добавил, что "размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона".
"Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона, а также на коренные изменения, которые произошли за последнее время в ключевых областях европейской безопасности", - объяснил Полищук.
Президент России Владимир Путин впервые объявил о решении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси в марте этого года. Этим летом в Беларуси появились первые российские ядерные боеголовки.
Россия утверждает, что сохранит полный контроль над этим ядерным оружием.
В ответ на этот шаг России Польша заявила о своем желании присоединиться к программе НАТО по ядерному обмену, которая позволяет размещать ядерное оружие других государств-членов.
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