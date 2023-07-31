Постигнет ли больницы судьба сельских школ?

Аналогичная участь ожидает больницы с низкой активностью в хирургии - если в больнице проводится одна операция в день или не проводится ни одной операции, обеспечить врача достаточным опытом невозможно.

Как бы печально это ни звучало, родильные отделения больниц, скорее всего, в будущем придется переоборудовать в койки для тяжелобольных пациентов,

поскольку число родов падает, а число больных и пожилых пациентов, за которыми необходимо ухаживать, увеличивается.

В отличие от школ, реформирование которых связано с уменьшением количества учащихся в районе, больницам - даже самым маленьким - не грозит закрытие. За это мы должны сказать "спасибо" пандемии Covid-19, которая показала, насколько важна сеть больниц по всей Латвии, которые могут принимать пациентов в кризисных ситуациях, облегчая работу крупных больниц.

Пандемия "оживила" местные больницы. Другой вопрос - как в дальнейшем будут работать больницы в регионах и какая помощь будет оказываться там жителям? Минздрав подчеркивает, что существующая сеть больниц в Латвии будет сохранена, но изменения будут в организации работы больниц.