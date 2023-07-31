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Видео ⟩ Агрессивная езда в Юрмале: личность водителя установлена, возбуждено 8 дел

rus.tvnet.lv
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Агрессивное вождение
Агрессивное вождение Фото: Ekrānuzņēmums no video

Государственная полиция установила личность нарушителя, который 12 июля агрессивно передвигался по улицам Юрмалы, игнорируя правила дорожного движения.

По допущенным агрессивным таксистом правонарушениям полицией возбуждено

семь производств об административных правонарушениях и одно уголовное дело, которое уже передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

 Видео: Агрессивный водитель

Напомним, что в сети широко распространилось видео, на котором видно, как  водитель такси агрессивно передвигается по улицам Юрмалы и нарушает правила дорожного движения.

В ходе проведения следственных действий, Государственная полиция установила личность водителя и дату совершения правонарушений - 18 июня текущего года.

Также было установлено, что таксист 1989 года рождения был остановлен полицией вечером, 18 июня, за превышение скорости - в месте, где разрешено передвигаться со скоростью 110 км/ч, он ехал со скоростью 175 км/ч., за что было возбуждено дело об административном правонарушении.

Водитель отказался от освидетельствования на алкоголь, в связи с чем полиция возбудила уголовное дело и задержала его, поместив в изолятор временного содержания.

20 июня полиция обратилась в суд с ходатайством о заключении водителя под стражу, однако ему была назначена мера, не связанная с лишением свободы.

22 июня уголовное производство в ускоренном порядке передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Всего возбуждено семь дел об административных правонарушениях - одно за превышение скорости, три за агрессивное вождение, одно за езду на красный запрещающий сигнал светофора, одно за выезд на встречную полосу, где это запрещено, и одно за использование мобильного телефона за рулем.

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