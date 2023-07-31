Видео ⟩ Агрессивная езда в Юрмале: личность водителя установлена, возбуждено 8 дел

По допущенным агрессивным таксистом правонарушениям полицией возбуждено

семь производств об административных правонарушениях и одно уголовное дело, которое уже передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Видео: Агрессивный водитель

Напомним, что в сети широко распространилось видео, на котором видно, как водитель такси агрессивно передвигается по улицам Юрмалы и нарушает правила дорожного движения.

В ходе проведения следственных действий, Государственная полиция установила личность водителя и дату совершения правонарушений - 18 июня текущего года.

Также было установлено, что таксист 1989 года рождения был остановлен полицией вечером, 18 июня, за превышение скорости - в месте, где разрешено передвигаться со скоростью 110 км/ч, он ехал со скоростью 175 км/ч., за что было возбуждено дело об административном правонарушении.

Водитель отказался от освидетельствования на алкоголь, в связи с чем полиция возбудила уголовное дело и задержала его, поместив в изолятор временного содержания.

20 июня полиция обратилась в суд с ходатайством о заключении водителя под стражу, однако ему была назначена мера, не связанная с лишением свободы.

22 июня уголовное производство в ускоренном порядке передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Всего возбуждено семь дел об административных правонарушениях - одно за превышение скорости, три за агрессивное вождение, одно за езду на красный запрещающий сигнал светофора, одно за выезд на встречную полосу, где это запрещено, и одно за использование мобильного телефона за рулем.