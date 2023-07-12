Видео ⟩ Езда на красный, превышение скорости и выезд на встречку: в Юрмале водитель наплевал на правила

На опубликованном Sadursme.lv видео видно, что сначала водитель стоит на перекрестке на красный свет и в момент, когда на светофоре загорается зеленый - он жмет педаль в пол и слева обгоняет едущий впереди автомобиль. Впрочем, делает он это не по правилам.

Мгновение спустя, мчась через Юрмалу со скоростью 100 км/ч, он пересекает светофор на красный свет. Потом водитель буквально "летит" через Юрмалу со скоростью 140 км/ч, в том числе и выезжая на встречную полосу.

Затем следует еще один агрессивный маневр - обгон другого автомобиля на красный свет светофора. Чуть позже водитель делает это и в третий раз, чуть не вызвав аварию.

Sadursme.lv утверждает, что за рулем сидел водитель такси.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, однако ответа пока не получил. Судя по видимым на кадрах нарушениям - водителю придется остаться без прав и заплатить большой штраф.