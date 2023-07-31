В Швеции снова сожгли Коран во время акции протеста

В Стокгольме в понедельник, 31 июля, двое мужчин сожгли Коран во время акции протеста возле здания шведского парламента, передает с места происшествия корреспондент информационного агентства AFP.
Подобные акции протеста в последнее время обострили отношения Швеции со странами Ближнего Востока.
Активисты пинали и топтали Коран, а затем поджигали страницы книги.
Аналогичную акцию они организовали в конце июня возле главной мечети Стокгольма, вызвав возмущение и осуждение на Ближнем Востоке.
20 июля они растоптали Коран у посольства Ирака в Стокгольме, но не сожгли его.
Шведская полиция дала разрешение на проведение акции протеста активистам, которые надеются, что Коран будет запрещен в стране, сообщают местные СМИ.
"Я буду сжигать его много раз, пока вы не запретите Коран", - сказал газете Expressen организатор протеста.
После предыдущих акций протеста, в ходе которых был осквернен Коран, ухудшились дипломатические отношения Швеции со странами Ближнего Востока.
В воскресенье соседняя Дания заявила, что изучает юридические возможности запретить протесты, связанные с сожжением священных писаний, поскольку правительство выразило обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в ответ на предыдущие осквернения Корана.
Премьер-министр Швеции заявил, что аналогичный процесс уже идет, подчеркнув, что такой серьезной ситуации с безопасностью в его стране не было со времен Второй мировой войны.
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