В Швеции снова сожгли Коран во время акции протеста

Подобные акции протеста в последнее время обострили отношения Швеции со странами Ближнего Востока.

Активисты пинали и топтали Коран, а затем поджигали страницы книги.

Аналогичную акцию они организовали в конце июня возле главной мечети Стокгольма, вызвав возмущение и осуждение на Ближнем Востоке.

20 июля они растоптали Коран у посольства Ирака в Стокгольме, но не сожгли его.

Шведская полиция дала разрешение на проведение акции протеста активистам, которые надеются, что Коран будет запрещен в стране, сообщают местные СМИ.

"Я буду сжигать его много раз, пока вы не запретите Коран", - сказал газете Expressen организатор протеста.

После предыдущих акций протеста, в ходе которых был осквернен Коран, ухудшились дипломатические отношения Швеции со странами Ближнего Востока.

В воскресенье соседняя Дания заявила, что изучает юридические возможности запретить протесты, связанные с сожжением священных писаний, поскольку правительство выразило обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в ответ на предыдущие осквернения Корана.

Премьер-министр Швеции заявил, что аналогичный процесс уже идет, подчеркнув, что такой серьезной ситуации с безопасностью в его стране не было со времен Второй мировой войны.