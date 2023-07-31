Сегодня вечером, 31 июля, прошло запрошенное Россией заседание Совета безопасности ООН, на котором выступил высланный из Эстонии за угрозу государственной безопасности прокремлевский активист Сергей Чаулин, об этом пишет Rus.Postimees.
Высланный из Эстонии прокремлевский активист выступил в ООН
"В качестве докладчика мы запросили известного активиста, координатора "Бессмертного полка" в Эстонии Сергея Чаулина. Он находился в кафе в Санкт-Петербурге в момент взрыва, унесшего жизнь Владлена Татарского в апреле этого года, и был ранен", - сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Россия запросила заседание Совбеза ООН по "проблеме использования киевским режимом террористических методов в связи с тем, что действия украинской стороны ведут к усугублению кризиса".
14 февраля имеющий серый паспорт Сергей Чаулин, которого в ежегодниках КаПо называют прокремлевским активистом, был вынужден покинуть Эстонию, поскольку его лишили долгосрочного вида на жительство.
Тогда он сказал Rus.Postimees, что не согласен с тем, что несет угрозу общественному порядку или государственной безопасности и намерен оспорить решение о его депортации.
Он также заявил, что в России он никому не нужен.
2 апреля в Санкт-Петербурге на своем творческом вечере был взорван пропагандист Владлен Татарский. На мероприятии также присутствовал Чаулин, который получил ранение. После этого российские силовики отняли у него телефон. Прощаясь со своей аудиторией, активист успел пожелать здоровья всем пострадавшим вместе с ним во время взрыва в кафе шефа ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
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