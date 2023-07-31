"В качестве докладчика мы запросили известного активиста, координатора "Бессмертного полка" в Эстонии Сергея Чаулина. Он находился в кафе в Санкт-Петербурге в момент взрыва, унесшего жизнь Владлена Татарского в апреле этого года, и был ранен", - сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Россия запросила заседание Совбеза ООН по "проблеме использования киевским режимом террористических методов в связи с тем, что действия украинской стороны ведут к усугублению кризиса".

14 февраля имеющий серый паспорт Сергей Чаулин, которого в ежегодниках КаПо называют прокремлевским активистом, был вынужден покинуть Эстонию, поскольку его лишили долгосрочного вида на жительство.

Тогда он сказал Rus.Postimees, что не согласен с тем, что несет угрозу общественному порядку или государственной безопасности и намерен оспорить решение о его депортации.

Он также заявил, что в России он никому не нужен.

2 апреля в Санкт-Петербурге на своем творческом вечере был взорван пропагандист Владлен Татарский. На мероприятии также присутствовал Чаулин, который получил ранение. После этого российские силовики отняли у него телефон. Прощаясь со своей аудиторией, активист успел пожелать здоровья всем пострадавшим вместе с ним во время взрыва в кафе шефа ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.