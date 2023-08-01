Россияне, вопреки санкциям ЕС, скупают жилье в Испании?

Как стать "резидентом" Испании

Быстро заручиться подобным документом, по словам Дельгадо, можно оформив фиктивный брак с гражданкой Испании или договорившись с каким-нибудь испанским стартапом, нуждающимся в финансировании. Правда, в этом последнем случае "резиденция в связи с предпринимательской деятельностью" вам обойдется примерно в 50 тыс. евро. Есть и возможность получить вид на жительство по так называемой "золотой визе",вложив в недвижимость не менее 500 тыс. евро. Но этот путь, как утверждает финансовый консультант, "не популярен среди россиян, большинство которых предпочитают оставаться в тени". Ведь фамилии обладателей "золотой визы" обычно становятся достоянием гласности.

Так что наиболее подходящим способом получения вида на жительство, по данным Дельгадо, россияне считают вложения в стартапы. Ну, а деньги из России обычно пересылаются транзитом из какого-нибудь иностранного государства, часто относящегося к постсоветскому пространству. При этом на лиц, имеющих вид на жительство, не распространяется еще одно положение ЕС - о замораживании открытых еще до введения санкций банковских счетов россиян в случае, когда на них имеется более 100 тыс. евро.

Капиталы из офшора