Вт, 1.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Замначальника Госполиции Гришин извинился за побег Цесманиса

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Замначальника Госполиции Андрей Гришин
Замначальника Госполиции Андрей Гришин Фото: Zane Bitere / LETA

Заместитель начальника Государственной полиции Андрей Гришин приносит извинения за побег Мартиньша Цесманиса, допущенный конвоем Государственной полиции.

Гришин, говоря о побеге Мартиньша Цесманиса от конвоя Государственной полиции и побеге Мариса Ковалева из Рижской центральной тюрьмы, в интервью передаче TV3 "900 секунд" отметил, что это два шокирующих случая и так не должно происходить.

"От имени коллектива Государственной полиции я хочу извиниться перед обществом за то, что наш конвой ненадлежащим образом выполнил свои служебные обязанности и допустил такой побег", - сказал Гришин.

Он также пояснил, что в связи с побегом Цесманиса начата служебная проверка и, скорее всего, к ответственным будет применено дисциплинарное наказание.

Во время служебной проверки будет уделено внимание автотранспорту, а именно достаточно ли он подходит для безопасной транспортировки людей, чтобы у них не было возможности убежать.

Комментируя широко развернутые поисковые меры Государственной полиции, относительно которых большинство жителей выражали недоумение в социальных сетях, Гришин отметил, что такие мероприятия были начаты с учетом того, что Цесманис сбежал в неподходящей одежде, без средств связи. Предполагалось, что он может совершить новые преступления, используя также насилие.

Напомним, Мартиньш Цесманис 1981 года рождения в четверг, 27 июля, около 16:55 сбежал из полицейской машины на Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90, и направился в сторону кладбища.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что мужчина взят под стражу в рамках уголовного процесса, связанного с ограблением.

Из-за розыскных мероприятий в Риге вечером в четверг наблюдались огромные пробки.

Мужчина был задержан в Риге в районе улицы Бруниниеку. Задержание прошло быстро и профессионально, поэтому возможности оказать сопротивление у него не было.

Также представитель полиции заявил, что при задержании беглец все еще был в наручниках.

После задержания он был доставлен в изолятор временного содержания для проведения процессуальных действий, а затем - в место применения ранее установленной меры пресечения.

Видео: Сюжет "900 секунд"

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх