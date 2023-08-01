Видео ⟩ Замначальника Госполиции Гришин извинился за побег Цесманиса

Заместитель начальника Государственной полиции Андрей Гришин приносит извинения за побег Мартиньша Цесманиса, допущенный конвоем Государственной полиции.
Гришин, говоря о побеге Мартиньша Цесманиса от конвоя Государственной полиции и побеге Мариса Ковалева из Рижской центральной тюрьмы, в интервью передаче TV3 "900 секунд" отметил, что это два шокирующих случая и так не должно происходить.
"От имени коллектива Государственной полиции я хочу извиниться перед обществом за то, что наш конвой ненадлежащим образом выполнил свои служебные обязанности и допустил такой побег", - сказал Гришин.
Он также пояснил, что в связи с побегом Цесманиса начата служебная проверка и, скорее всего, к ответственным будет применено дисциплинарное наказание.
Во время служебной проверки будет уделено внимание автотранспорту, а именно достаточно ли он подходит для безопасной транспортировки людей, чтобы у них не было возможности убежать.
Комментируя широко развернутые поисковые меры Государственной полиции, относительно которых большинство жителей выражали недоумение в социальных сетях, Гришин отметил, что такие мероприятия были начаты с учетом того, что Цесманис сбежал в неподходящей одежде, без средств связи. Предполагалось, что он может совершить новые преступления, используя также насилие.
Напомним, Мартиньш Цесманис 1981 года рождения в четверг, 27 июля, около 16:55 сбежал из полицейской машины на Саркандаугаве, в районе проспекта Межа, 90, и направился в сторону кладбища.
В Госполиции агентству LETA сообщили, что мужчина взят под стражу в рамках уголовного процесса, связанного с ограблением.
Из-за розыскных мероприятий в Риге вечером в четверг наблюдались огромные пробки.
Мужчина был задержан в Риге в районе улицы Бруниниеку. Задержание прошло быстро и профессионально, поэтому возможности оказать сопротивление у него не было.
Также представитель полиции заявил, что при задержании беглец все еще был в наручниках.
После задержания он был доставлен в изолятор временного содержания для проведения процессуальных действий, а затем - в место применения ранее установленной меры пресечения.
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