Видео ⟩ Замначальника Госполиции Гришин извинился за побег Цесманиса

Гришин, говоря о побеге Мартиньша Цесманиса от конвоя Государственной полиции и побеге Мариса Ковалева из Рижской центральной тюрьмы, в интервью передаче TV3 "900 секунд" отметил, что это два шокирующих случая и так не должно происходить.

"От имени коллектива Государственной полиции я хочу извиниться перед обществом за то, что наш конвой ненадлежащим образом выполнил свои служебные обязанности и допустил такой побег", - сказал Гришин.

Он также пояснил, что в связи с побегом Цесманиса начата служебная проверка и, скорее всего, к ответственным будет применено дисциплинарное наказание.

Во время служебной проверки будет уделено внимание автотранспорту, а именно достаточно ли он подходит для безопасной транспортировки людей, чтобы у них не было возможности убежать.