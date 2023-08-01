Раймонд Паулс откровенно рассказал о состоянии здоровья жены

У Ланы сейчас непростой жизненный этап. В беседе с журналом Эдите рассказала: "Она только что вышла из больницы и очень больна. Ей очень тяжело".

"Лана в постели, она не может ходить", - добавил Раймонд Паулс.

Как сообщалось, в прошлом году Лана перенесла операцию на ноге.

Маэстро и его супруга 31 августа отметят уже 61-ю годовщину свадьбы.

Больше читайте в журнале Privātā Dzīve от 1 августа.