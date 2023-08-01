Раймонд Паулс откровенно рассказал о состоянии здоровья жены

На прошлой неделе состоялась презентация книги "Ak, sievietes" сестры Раймонда Паулса Эдите Пауле-Вигнере. Эту работу автор посвятила жене брата - Лане Пауле. Однако сама Лана на мероприятие прибыть не смогла, сообщает издание Privātā Dzīve.
У Ланы сейчас непростой жизненный этап. В беседе с журналом Эдите рассказала: "Она только что вышла из больницы и очень больна. Ей очень тяжело".
"Лана в постели, она не может ходить", - добавил Раймонд Паулс.
Как сообщалось, в прошлом году Лана перенесла операцию на ноге.
Маэстро и его супруга 31 августа отметят уже 61-ю годовщину свадьбы.
Больше читайте в журнале Privātā Dzīve от 1 августа.
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