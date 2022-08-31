"Можете поздравить меня с тем, что эти годы прожиты с одной женой": Паулс отмечает бриллиантовую свадьбу

"Есть такая цифра, надо признать… Поздравить меня и выразить соболезнования, что эти годы прожиты с одной женой, конечно, можно, и я этого буду ждать. Но праздновать не буду", - с юмором комментирует Раймонд Паулс свою годовщину свадьбы.

О том, как они отметят бриллиантовую свадьбу, он говорит так: "Мы посидим дома. С родственниками. На тусовки больше не ходим. Со здоровьем у нас тоже не все в порядке".

Раймонд Паулс с искренней любовью рассказал об отношениях с женой Ланой в программе "Скажи это вслух": "Количество лет уже говорит о многом. Мы вместе уже 60 лет. Желтую прессу я не интересую, я не развожусь и все такое", - шутит маэстро. Он продолжает: "Важным моментом, я думаю, является то, что мы начали всю нашу совместную жизнь с нуля. У меня не было абсолютно ничего, мне даже негде было жить".