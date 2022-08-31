31 августа исполнилось 60 лет с того дня, как Лана стала женой популярного латвийского композитора Раймонда Паулса, сообщает издание Privatā Dzīve.
"Можете поздравить меня с тем, что эти годы прожиты с одной женой": Паулс отмечает бриллиантовую свадьбу
"Есть такая цифра, надо признать… Поздравить меня и выразить соболезнования, что эти годы прожиты с одной женой, конечно, можно, и я этого буду ждать. Но праздновать не буду", - с юмором комментирует Раймонд Паулс свою годовщину свадьбы.
О том, как они отметят бриллиантовую свадьбу, он говорит так: "Мы посидим дома. С родственниками. На тусовки больше не ходим. Со здоровьем у нас тоже не все в порядке".
Раймонд Паулс с искренней любовью рассказал об отношениях с женой Ланой в программе "Скажи это вслух": "Количество лет уже говорит о многом. Мы вместе уже 60 лет. Желтую прессу я не интересую, я не развожусь и все такое", - шутит маэстро. Он продолжает: "Важным моментом, я думаю, является то, что мы начали всю нашу совместную жизнь с нуля. У меня не было абсолютно ничего, мне даже негде было жить".
Жена маэстро Лана в интервью журналу "Санта" рассказала о дне их свадьбы: "Мы ездили на регистрацию в Пардаугаву. Вдвоем. И сотрудница ЗАГСа спросила, где наши свидетели. Позвала дворника, а сама была вторым. Мы расписались. Мы вышли на улицу, пересчитали деньги, никогда не забуду - рубль и тридцать девять копеек. Билет в кино стоил пятьдесят копеек, мы купили два. На углу улицы Дзирнаву и Суворова можно было купить жареные пончики в масле: пустые стоили три копейки, с повидлом - пять".
Уже сообщалось, что в этом году маэстро отмечает не только свою бриллиантовую свадьбу, но и 60-ю годовщину трезвости. Когда музыкант понял, что у него проблемы с алкоголем, ему было 26: "Я не знаю, когда пришло прозрение, потому что все это могло закончиться очень плохо. Я слишком далеко зашел, некоторые из моих хороших друзей умерли из-за алкоголя - очень талантливые люди, не только музыканты и актеры".
Может быть, сработало и то, что он, находясь в больнице, видел, что происходит с людьми, для которых пьянство стало необходимостью.
"Чудесным образом я в это время сошелся с женой, и это чудо, как она это выдержала", - сказал Раймонд Паулс в эфире Radio SWH.
Подробнее - в номере журнала Privātā Dzīve от 30 августа.
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