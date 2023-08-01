81 миллиардер помогает убивать жителей Украины, замешан и гражданин Латвии

Среди 200 самых богатых людей России по версии журнала Forbes вторжению в Украину способствовал 81 миллиардер, свидетельствует составленный российским изданием "Проект" список, в котором собраны российские бизнесмены, которые помогли российскому военному комплексу после 2014 года.
80 из этих 81 бизнесмена подвержены влиянию санкций. Однако, только против 14 из них санкции установлены во всех странах-союзницах Украины, а против 34 - санкции установила только Украина.
Общая сумма открытых контрактов, которые российские бизнесмены заключили с Минобороны РФ за последние 9 лет - не менее 220 миллиардов рублей (2,5 млрд долларов), утверждают журналисты издания.
Среди российских бизнесменов, открыто снабжающих армию РФ: Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Роман Абрамович, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Аркадий Ротенберг и другие.
Также "Проект" обнаружил, что в солдаты 234-го десантного полка, обвиняемые в убийствах жителей Бучи, использовали пулеметы "Печенег" и автоматы Калашникова. Страхование концерна "Калашников" осуществляет компания "Альфастрахование", принадлежащая Михаила Фридану и Петру Авену, имеющему также гражданство Латвии.
Кроме того банк Авена и Фридмана выдавал кредиты для производства патронов в Туле.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!