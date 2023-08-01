81 миллиардер помогает убивать жителей Украины, замешан и гражданин Латвии

80 из этих 81 бизнесмена подвержены влиянию санкций. Однако, только против 14 из них санкции установлены во всех странах-союзницах Украины, а против 34 - санкции установила только Украина.

Общая сумма открытых контрактов, которые российские бизнесмены заключили с Минобороны РФ за последние 9 лет - не менее 220 миллиардов рублей (2,5 млрд долларов), утверждают журналисты издания.

Среди российских бизнесменов, открыто снабжающих армию РФ: Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Роман Абрамович, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Аркадий Ротенберг и другие.

Также "Проект" обнаружил, что в солдаты 234-го десантного полка, обвиняемые в убийствах жителей Бучи, использовали пулеметы "Печенег" и автоматы Калашникова. Страхование концерна "Калашников" осуществляет компания "Альфастрахование", принадлежащая Михаила Фридану и Петру Авену, имеющему также гражданство Латвии.

Кроме того банк Авена и Фридмана выдавал кредиты для производства патронов в Туле.