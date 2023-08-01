Украина договорилась с Хорватией об экспорте зерна через порты Адриатического моря

Зерно будет доставляться в Хорватию по реке Дунай, а затем по железной дороге транспортироваться на побережье Адриатического моря, заявили в министерстве. Сколько зерна будет экспортировано таким образом, в министерстве не указали.

С помощью этой системы транспортировки Украина хочет обойти российскую блокаду в Черном море.

17 июля Россия вышла из международной "зерновой сделки", которая для судов с грузом украинского зерна гарантировала безопасный путь в Черном море. Это соглашение было достигнуто прошлым летом при посредничестве Турции и ООН.

Украина стремится увеличить экспорт по суше через Европейский союз, но несколько соседних стран, например Польша, возражают против этого решения. Многие крестьяне беспокоятся по поводу падения цен на зерновые товары в случае, если украинское зерно попадет на европейский рынок.