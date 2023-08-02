Лида Нижникова: "Рассеянный склероз спровоцировала беременность"

"Боженьки, какая молоденькая девочка", "Бедненькая", "Ты не бойся", - вспоминает она слова персонала.

Лида помнит и соседей по палате:

"Захожу. Три койки. Напротив меня бабушка, которая умерла через день. Над ней моя новая подруга - классная тетка, с которой мы болтали до поздней ночи - с парализованными ногами, которую невзлюбила главная медсестра и пугала ее реанимацией. Куда вскоре ее и отвезли, больше я ее не видела.

Надо мной бомжулька, которая неприлично пахла опытом своей жизни и рассказывала истории, напоминающие сюжеты фильмов ужасов. После очередной истории, как она закопала во дворе своего ребенка, я перестала вникать и любезно подкармливала ее своими йогуртами.

Я была любимчиком у персонала, при разговоре со мной их тон заметно менялся, прикосновения были нежными, но еда от этого вкуснее не становилась!".

"Эта история будет долгой и обязательно с хорошим концом", - написала Лида в конце публикации, дав понять, что расскажет подписчикам продолжение.

Несмотря на все это, Нижникова не сдается! Она покоряет вулкан, восходит на горные вершины и встречается с людьми в самых дальних уголках нашего мира, за чем можно наблюдать в ее тревел-шоу "Попутчики".