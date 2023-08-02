Лида Нижникова: "Рассеянный склероз спровоцировала беременность"

Латвийский блогер и тиктокер Лидия Нижникова (экс-Latvian Sisters) призналась своим подписчикам, что она серьезно больна. У знаменитости рассеянный склероз. В соцсетях Лида рассказала, как она узнала о своем диагнозе.
"Рассеянный склероз спровоцировала беременность. Скорее, послеродовой эффект.
Когда "оно" появилось во мне, одному Богу известно", - начинает свой рассказ Лида Нижникова.
Она отмечает, что все началось с правого глаза, в котором по чуть-чуть появлялись белые пятна: "Знаете, как звездочки в глазах? Потом больше. Больше. Пока зрение не пропало полностью.
"Защемило, наверное", - думала я. Бегала к массажисту, отнекивалась, умудрялась даже не обращать внимание, пока близкие не настояли и пришлось тащиться в больницу".
В больнице все поняли с первых слов о зрении. На лице врача Лида читала сострадание.
"Мне сделали МРТ с чертовым горячим уколом! С ходу предупредили, что в больнице я задержусь, и отправили в темное, ночное неврологическое отделение со словами:
"Вы только не расстраивайтесь, крепитесь", - вспоминает она.
Лида очень четко описывает ночь в больнице:
"Я помню как сейчас этих недовольных, бурчащих себе под нос медсестер, которых разбудили из-за моего появления глубокой ночью. Помню, как они искали дополнительную койку, помню, как гудела аппаратура в чьих-то палатах, как кто-то храпел, ныл, звал. А потом они увидели меня, испуганную, ничего не понимающую девушку с рюкзаком в руках и большим вопросом на лице".
"Боженьки, какая молоденькая девочка", "Бедненькая", "Ты не бойся", - вспоминает она слова персонала.
Лида помнит и соседей по палате:
"Захожу. Три койки. Напротив меня бабушка, которая умерла через день. Над ней моя новая подруга - классная тетка, с которой мы болтали до поздней ночи - с парализованными ногами, которую невзлюбила главная медсестра и пугала ее реанимацией. Куда вскоре ее и отвезли, больше я ее не видела.
Надо мной бомжулька, которая неприлично пахла опытом своей жизни и рассказывала истории, напоминающие сюжеты фильмов ужасов. После очередной истории, как она закопала во дворе своего ребенка, я перестала вникать и любезно подкармливала ее своими йогуртами.
Я была любимчиком у персонала, при разговоре со мной их тон заметно менялся, прикосновения были нежными, но еда от этого вкуснее не становилась!".
"Эта история будет долгой и обязательно с хорошим концом", - написала Лида в конце публикации, дав понять, что расскажет подписчикам продолжение.
Несмотря на все это, Нижникова не сдается! Она покоряет вулкан, восходит на горные вершины и встречается с людьми в самых дальних уголках нашего мира, за чем можно наблюдать в ее тревел-шоу "Попутчики".
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