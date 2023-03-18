У известной латвийской певицы из Tautumeitas диагностировали рассеянный склероз

Аснате утверждает, что после обнаружения болезни она столкнулась с душевным беспокойством и представляла себе всевозможные сценарии: "Что будет со мной через 15 лет? Буду ли я в инвалидной коляске? Будут ли у меня дети? Мне пришлось через многое пройти, чтобы понять - нет, со мной не будет все плохо! Я приняла твердое решение смириться и постараться не потерять качество жизни для себя и ближних, ведь ты становишься обузой и для других, если находишься в эмоциональном водовороте все время. Я начала над этим работать, и произошло чудо - у меня прекратились эти тревоги и панические атаки".