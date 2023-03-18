Лидер латвийской этно-поп-группы Tautumeitas Аснате Ранцане в интервью журналу Ieva рассказала, как живет с недавно поставленным диагнозом - рассеянный склероз.
У известной латвийской певицы из Tautumeitas диагностировали рассеянный склероз
Несмотря на энергичность Аснате Ранцане (30) и ее участие в нескольких проектах, был момент, когда ее остановила болезнь. Врачи заподозрили рассеянный склероз. В то время это не было подтверждено, но в интервью журналу Ieva Ранцане призналась: "Две недели назад на благотворительном концерте, когда я ждала выступления за кулисами, позвонил мой врач и подтвердил диагноз.
Хорошей новостью является то, что это было обнаружено рано, так что в моем случае это просто большое предупреждение подумать о балансе в жизни".
Аснате говорит, что в повседневной жизни эта болезнь не дает о себе знать, но при сильнейшем напряжении и стрессе проявляется. "Чаще всего это покалывание, иногда боль или ощущение, будто на руку брызнули горячей или холодной водой. Ничего не мешает делать, но это как напоминание: "Я здесь! Что ты будешь делать дальше? Будешь дальше себя загонять или отдохнешь?" - добавляет певица, подчеркивая, что это диагноз, в отношении которого есть много вопросов - как он будет развиваться или стоять на месте.
"Очевидно, мне нужно принимать лекарства. Я не знаю, что будет дальше. Живу день за днем, и посмотрим, что будет".
Аснате утверждает, что после обнаружения болезни она столкнулась с душевным беспокойством и представляла себе всевозможные сценарии: "Что будет со мной через 15 лет? Буду ли я в инвалидной коляске? Будут ли у меня дети? Мне пришлось через многое пройти, чтобы понять - нет, со мной не будет все плохо! Я приняла твердое решение смириться и постараться не потерять качество жизни для себя и ближних, ведь ты становишься обузой и для других, если находишься в эмоциональном водовороте все время. Я начала над этим работать, и произошло чудо - у меня прекратились эти тревоги и панические атаки".
Несмотря ни на что, артистка смотрит на жизнь оптимистично.
"У меня есть рекомендации, которым я должна следовать - не курить, сбалансированно питаться и, самое главное, иметь физически сильное тело, потому что тренированные мышцы смогут двигаться, даже если некоторые нервные клетки, отвечающие за движение, воспалятся.
Это мотивирует меня жить намного здоровее", - говорит Ранцане, демонстрируя, что этот диагноз становится все более распространенным, "и особенно у молодых, динамичных людей - его даже называют современной болезнью".
Интервью целиком читайте в новом номере журнала Ieva!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!