Минобороны Польши: два белорусских вертолета нарушили воздушные границы государства

"1 августа 2023 года произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами, проводившими учения вблизи границы. Белорусская сторона ранее проинформировала польскую сторону об учениях", - говорится в сообщении.

В Минобороны Польши отметили, что пересечение границы произошло в районе Беловежи на очень малой высоте, что затруднило его обнаружение радиолокационными системами.

Как отмечает Русская служба ВВС, независимые расследователи установили, что вертолеты Ми-24 и Ми-8 залетели примерно на 3 км вглубь территории Польши, после чего повернули и улетели на территорию Беларуси.

Министр национальной обороны Польши, председатель Комитета по делам национальной безопасности и обороны Мариуш Блащак приказал увеличить количество солдат на границе и выделить дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты.

НАТО было проинформировано об инциденте.

Временный поверенный в делах Беларуси будет вызван в МИД Польши для объяснения произошедшего.

"Министерство иностранных дел Республики Польша выразило решительный протест и призвало белорусскую сторону незамедлительно предоставить подробное объяснение инцидента. Польская сторона подчеркнула, что данный инцидент рассматривается как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает, что Беларусь воздержится от подобного рода действий", – говорится в сообщении польского МИД.

"Одна бабка сказала"

Министерство обороны Беларуси в свою очередь назвало польские обвинения надуманными и сделанными для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы". При этом в сообщении ведомства названы модели вертолетов — Ми-24 и Ми-8, которых не было в заявлении польского МИДа, пишет "Дождь".

"Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было", - говорится в сообщении.