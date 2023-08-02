Видео ⟩ Дорога, которую восстановили два года назад, уже разрушается

"Выбоины начали образовываться еще зимой прошлого года, а весной их начали латать. Часть ям заделали, но самые большие остались", - говорит местный житель.

"Похоже, они решили эту проблему с помощью знаков. Если появится больше выбоин, они установят знак "20". Это покрытие представляет опасность, так как дорога извилистая. Не видно, объезжают ли машины выбоины. Деньги потрачены зря", - добавляет местный житель.

В муниципалитете Смилтенского края также выразили разочарование состоянием дороги. Ведь ее восстановили менее чем два года назад.

"Мы были удивлены увиденным", - сказала Эвия Зурге, заместитель исполнительного директора муниципалитета.

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