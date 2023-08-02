Видео ⟩ Дорога, которую восстановили два года назад, уже разрушается

Почти два года назад в Смилтенском крае был отремонтирован участок дороги Р29 от Видземского шоссе до поселка Друсти протяженностью почти 16 километров. Но сейчас дорога во многих местах развалилась - на ней видны большие выбоины, сообщает программа Bez tabu.
"Выбоины начали образовываться еще зимой прошлого года, а весной их начали латать. Часть ям заделали, но самые большие остались", - говорит местный житель.
"Похоже, они решили эту проблему с помощью знаков. Если появится больше выбоин, они установят знак "20". Это покрытие представляет опасность, так как дорога извилистая. Не видно, объезжают ли машины выбоины. Деньги потрачены зря", - добавляет местный житель.
В муниципалитете Смилтенского края также выразили разочарование состоянием дороги. Ведь ее восстановили менее чем два года назад.
"Мы были удивлены увиденным", - сказала Эвия Зурге, заместитель исполнительного директора муниципалитета.
Видео: Сюжет программы Bez tabu
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