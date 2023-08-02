Во многих местах Латвии начинаются военные учения

В настоящее время в нескольких регионах Видземе и Латгале начались военные учения Nameja vairogs, целью которых является отработка взаимодействия и совместимости Национальных вооруженных сил и союзных подразделений для подготовки к комплексным учениям по национальной обороне Namejs 2023, которые состоятся осенью, сообщило Минобороны Латвии.
Солдаты и земессарги Латвии и союзных стран примут участие в военных учениях Nameja vairogs, чтобы отработать способность выполнять задачи в любой точке Латвии.
В учениях будет задействовано движение колонн военной техники по дорогам общего пользования и населенным пунктам. В ходе учений будут видны пролеты самолетов союзных вооруженных сил, в том числе на малых высотах, а также их посадки в населенных пунктах.
С 5 сентября по 2 октября по всей Латвии пройдут комплексные учения национальной обороны Namejs 2023, организованные национальными вооруженными силами.
Государственные и муниципальные учреждения, а также представители компаний и организаций частного сектора примут участие в учениях вместе с солдатами латвийских и союзных вооруженных сил, оказывая необходимую поддержку нуждам национальной обороны.
Реагируя на новые вызовы, система национальной обороны Латвии должна быть всеобъемлющей и основываться на готовности всего общества и государственных институтов к преодолению кризиса, а также устойчивости к внешним воздействиям. Комплексная система национальной обороны включает в себя не только районы обороны или государственные административные учреждения, но и представителей частного сектора, компаний, неправительственных организаций, граждан и других лиц, сообщает Минобороны.
Практическая задача комплексной системы национальной обороны состоит в том, чтобы определить конкретные задачи и роли в обороне страны для каждого государственного учреждения.
Галерея: Учения Namejs 2022
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