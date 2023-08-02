Синоптики сделали прогноз на следующую неделю

В ближайшие дни в Латвии ожидаются дожди и грозовые ливни. В четверг сильные осадки в основном выпадут в западных и центральных регионах страны. В конце недели ожидается приход теплого воздушного фронта с юго-востока, за которым последует волна горячего воздуха. По прогнозам Global Forecast System, в Латгале в воскресенье температура воздуха может составить +34 градуса, тогда как в Курземе во время дождя будет не выше +15 градусов.

Самые обильные осадки и высокий риск сильных гроз прогнозируются 6 и 7 августа. Латвия окажется на границе между областью сильной жары на востоке и прохладного воздуха на западе. В Латгале вероятны рекорды тепла и самая теплая ночь за всю историю метеонаблюдений в Латвии.

По мере прохождения циклона на следующей неделе в Латвию начнет поступать более прохладный воздух, и дневная температура в основном не превысит +17...+22 градуса, ночью будет +9...+16 градусов. Временами ожидаются дожди, местами сильные, возможны грозы с градом.

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