В четверг на правом берегу Даугавы в Риге не будет горячей воды

Сообщается, что компания Rīgas siltums будет проводить проверку гидравлической безопасности тепловых сетей.

Проверка проводится для своевременной подготовки к отопительному сезону и выявления возможных повреждений тепловых сетей.

Во время проверки горячей воды не будет у жителей Старой Риги, центра Риги, Кенгарагса, Дарзциемса, Дрейлини, Плявниеков, Пурвциемса, Межциемса, Тейки, Юглы, Чиекуркалнса, Саркандаугавы, Межапарка, Гризинькалнса, Брасы, Московского форштадта, Авоты, Румбулы, Шкиротавы, Сканстес, Закюсалы и Петерсалы-Андрейсалы.

Для безопасности жителей, чтобы горячий теплоноситель (вода, окрашенная в зеленый цвет) не просочился в окружающую среду при повреждении тепловых сетей, перед гидравлическим испытанием его охлаждают до +45 градусов, поэтому температура горячей воды начнет снижаться уже вечером в среду, 2 августа.

Гидравлические испытания проводятся в течение одного дня. Подача горячей воды будет восстановлена ​​уже вечером того же дня.

В местах, где будут обнаружены повреждения тепловых сетей, возможны перебои с подачей горячей воды до их устранения.

При проведении проверок тепловые сети являются объектами повышенной опасности - давление теплоносителя в них достигает 16 атмосфер.

В свою очередь, Rīgas namu pārvaldnieks начал оповещать жильцов, что горячая вода будет отключена уже 2 августа.

Объявление от RNP Фото: Фото оцевидца